إصابة 5 أطفال بحروق في بني سويف.. مياه مغلية السبب

أصيب 5 أطفال، اليوم الثلاثاء، بحروق من الدرجات الثلاثة المختلفة بعد تعرضهم لمياه مغلية بمحافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

بلاغ باستقبال مستشفى بني سويف التخصصي لأطفال أصيبوا بحروق

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى بنى سويف التخصصي عدد من الأطفال بعد إصابتهم بحروق من الدرجات الثلاثة المختلفة لتعرضهم لمياه مغلية، ووجه مدير الأمن بتقديم كافة الخدمات الطبية لهم والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء الأطفال المصابين بحروق من الدرجات المختلفة في بني سويف

استقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، بإشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى الأطفال، وهم «ندا. ص. ع»، 7 سنوات، مصابة بحروق في الطرف السفلي الأيمن، وشقيقها «يوسف» شهرين مصابًا بالوجه والرقبة، ومقيمين بمركز ناصر، و«عبد الله. م. م»، عامين مصابًا بأنحاء متفرقة، وشقيقه «حمزة» عامين مصابًا بالصدر والبطن والذراعين ومقيمين حاجر بني سليمان، و«رحمة. ح. ق» عامين، مصابة بالوجه والرقبة والصدر والبطن ومقيمة بمركز ناصر، وجميع الحالات تحت الملاحظة وفي حالة جيدة.

ووجه مدير عام المستشفى الأطباء بسرعة تقديم العلاج اللازم للأطفال وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وجرى حجز الأطفال داخل قسم الحروق بالمستشفى ووضعهم تحت الملاحظة عقب تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة لهم، ومتابعة حالتهم أولا بأول.

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