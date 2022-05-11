الأرصاد تكشف توقعات طقس 72 ساعة المقبلة: استعدوا للصيف والأجواء الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عودة الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس حار خلال ساعات النهارا على «جنوب سيناء، القاهرة الكبرى والوجه البحري»، ومعتدل على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى استمرار الشبورة المائية على مدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء والقاهرة الكبري والوجه البحري، ونشاط الرياح الشمالية الشرقية، على جميع أنحاء الجمهورية، عدا جنوب الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 12 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 13 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 14 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.