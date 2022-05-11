طقس كفر الشيخ اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة وانتعاش حركة الصيد

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، كما يشهد انتعاشة في حركة الصيد سواء ببحيرة البرلس أو البوغاز وخروج المراكب من ميناء الصيد، مع رفع أجهزة الإقليم حالة الطوارئ القصوى نظرًا لارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على المرافق وخاصة مرفق الكهرباء.

احترسوا من الشمس بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في طقس كفر الشيخ اليوم، حذر المختصون من تعرض المواطنين لأشعة الشمس بشكل مباشر لما له من تأثير على البشرة والجسم، خاصة في المناطق الشمالية بكفر الشيخ التي تشهد طقسًا حارًا، بينما تشهد باقي المناطق ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

طقس كفر الشيخ اليوم ينعش حركة الصيد في البرلس

وأدى طقس كفر الشيخ اليوم، لانتعاش حركة الصيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانتهاء نوات موسم الشتاء التي تؤثر على أرزاق الصيادين، حيث خرج الصيادون للبحث عن أرزاقهم في بحيرة البرلس والبوغاز.

ووفقًا لمصدر في غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام كفر الشيخ، فإن هناك عشرات المراكب تزودت بالوقود ومستلزمات الصيد من ميناء الصيد بالبرلس، تمهيدا للخروج في رحلات في مياه البحر المتوسط.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ هناك انتعاشة في عمليات الإبحار من قبل الصيادين وذلك بعد إجراء الصيانة اللازمة لمراكبهم.

طوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

بينما رفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، خاصة مرفقي الكهرباء ومياه الشرب، وذلك لمواجهة أي طارئ قد يحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة.