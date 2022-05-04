قطع المياه عن المراغة بسوهاج من العاشرة مساء ولمدة 7 ساعات لأعمال الرصف

في إطار قيام محافظة سوهاج بأعمال الرصف، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن مدينة المراغة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة من صباح الخميس ولمدة 7 ساعات.

القيام بأعمال الرصف وراء قطع المياه

ويأتي ذلك للقيام بأعمال الإحلال والتجديد وتنفيذ قطعية على خط المياه الرئيسي المغذي لمدينة المراغة قطر 12 بوصة وذلك ضمن أعمال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي ترشيدا للاستهلاك

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، مضيفا أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بإحلال وتجديد أعمال البنية التحتية لجميع مشروعات رصف الطرق والانتهاء منها قبل أعمال الرصف بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة وترشيد المال العام وتمهيداً للقيام بأعمال الرصف بشارع النيل بمدينة المراغة.

أرقام وشكاوى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وأوضحت مها غازي، مدير إدارة الإعلام، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكترونى www.scww.com.eg

توفير سيارات مياه نقية مجانا بالمناطق المتأثرة بالانقطاع

وأضافت أنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك، وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.