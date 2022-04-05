اليوم.. قطع مياه الشرب عن بعض مناطق المنصورة لمدة 6 ساعات

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده رئيس حي غرب المنصورة، عن قطع مياه الشرب اليوم الثلاثاء، لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة 9 مساء حتى الساعة 3 صباحا، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بربط خط 12 بوصة بمنطقة شارع عبدالسلام عارف بخط 12 بوصة بلاستيك بشارع الترعة، الأمر الذي يستدعي قطع المياه عن بعض المناطق.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب بالمنصورة

وأوضحت رئاسة حي غرب المنصورة في بيان، أنه بناء على الإشارة الواردة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فإنه سيجري قطع مياه الشرب، من الساعة 9 مساء حتى الساعة 3 صباحا، والمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، بداية من ميدان الساعة بشارع عبدالسلام عارف حتى منطقة سامية الجمل، وأول شارع الترعة من شارع عبدالسلام عارف حتى ميدان الأديب.

تدبير احتياجات المواطنين من المياه في فترة انقطاعها

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة،‏ بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب وكل ‏المصالح ‏والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار ‏إليها، ‏بضرورة العمل على اتخاذ التدابير اللازمة وبتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ‏المعلن عنها.‏

وفي سياق متصل، وجهت محافظة الدقهلية بتكثيف الأعمال في شارع عبدالسلام عارف من خلال التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات، وسرعة الانتهاء من ربط الشوارع الفرعية بخطوط الصرف ومياه الشرب الرئيسية، والانتهاء من توصيل كل المرافق للبدء الفوري في أعمال الرصف.