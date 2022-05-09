4 طرق لقراءة عداد المياه وإرسالها إليكترونيا للشركة

في إطار مواصلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تسهيل الإجراءات الخاصة بقراءة عدادات المياه على جميع المواطنين، والقضاء على القراءات الخاطئة التي ينتج عنها الكثير من الشكاوى التي تتلقاها الشركة يوميا.

اعلنت الشركة من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن إتاحة 4 طرق إلكترونية سريعة، يستطيع من خلالها المواطنين، الابلاغ عن قراءات عدادات المياه في العقارات والوحدات السكنية والمحالات التجارية المختلفة، وإرسالها إلى الشركة، قبل زيارة المحصل إلى المنزل لدفع الفاتورة.

قراءات عدادات المياه إليكترونيا

من خلال تطبيق «قراءتي»، وهو خاص بـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومتاح لاستقبال قراءات المواطنين لعدادت المياه خلال الفترة من 1-15 من كل شهر، للتيسير على المواطنين:

4 طرق إليكترونية لقراءة عدادات المياه

- التطبيق متاح عبر الرابط الاليكتروني، وذلك بشكل مجاني، لجميع أنظمة الأندرويد.

- للأنظمة IOS سيكون التطبيق متاحًا من خلال الرابط الاليكتروني

- إرسال القراءات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب من خلال الرابط الاليكتروني.

- إرسال القراءات من الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية، وذلك من خلال الرابط.

في نفس الإطار تواصل الشركة ايضا استقبال قراءات عدادات المياه من خلال المواطنين أنفسهم، من خلال 4 طرق مختلفة أخرى، إذ يمكن الوصول إليها من جميع المستهلكين في جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

4 طرق أخرى لتواصل المستهلكين مع الشركة

- عن طريق الاتصال بالخط الساخن من خلال الرقم المخصص للشركة 125.

- إتاحة الشركة ايضا تقديم القراءات لسيارات خدمة العملاء المتنقلة والموجودة في كل المحافظات.

- التقدم مباشرة إلى مراكز خدمة العملاء بفروع الشركة في كل المحافظات.

- إبلاغ المحصلين المعتمدين من الشركة بالقراءة، بحيث يتم تسجيلها بشكل فوري على ماكينة pos، أثناء وجود المحصل تحصيل الفاتورة.