رئيس التحرير

محمود مسلم

وفاة شقيقة الفنان الراحل خالد صالح.. وصلاة الجنازة بمسجد الحصري عصرا

كتب:

ضحى محمد
01:52 م | الأربعاء 11 مايو 2022
الفنان الراحل خالد صالح

الفنان الراحل خالد صالح

أعلن الفنان أحمد خالد صالح، وفاة عمته، وشقيقة الفنان الراحل خالد صالح، اليوم، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وفاة شقيقة خالد صالح 

وكتب الفنان أحمد خالد صالح: «توفيت إلى رحمة الله عمتي حبيبتي، إنسانية سيد صالح».

موعد ومكان جنازة شقيقة خالد صالح

وأعلن الفنان الشاب، موعدة الجنازة قائلا: «تقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر، غفر الله لها ورحمها وأحبابنا أجمعين، إنا لله وإنا اليه راجعون».

آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح

يذكر أنّ الفنان أحمد خالد صالح، شارك في الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل رانيا وسكينة، بطولة روبي، مي عمر، جوري بكر، أحمد كرارة، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

اقرأ المزيد:

أحمد خالد صالح يكشف عن دعاء ردده والده قبل وفاته

هاني مهنا يكشف حقيقة انفصال ابنته «هنادي» وأحمد خالد صالح: «بقت كويسة»

أحمد خالد صالح يحيي ذكرى ميلاد والده: كل سنة وأنت مُنعم في الجنة (صور)

«شريف دسوقي» يعيد ستايل «خالد صالح» في مسلسل «دايما عامر»
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.