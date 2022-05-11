وفاة شقيقة الفنان الراحل خالد صالح.. وصلاة الجنازة بمسجد الحصري عصرا

أعلن الفنان أحمد خالد صالح، وفاة عمته، وشقيقة الفنان الراحل خالد صالح، اليوم، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وفاة شقيقة خالد صالح

وكتب الفنان أحمد خالد صالح: «توفيت إلى رحمة الله عمتي حبيبتي، إنسانية سيد صالح».

موعد ومكان جنازة شقيقة خالد صالح

وأعلن الفنان الشاب، موعدة الجنازة قائلا: «تقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر، غفر الله لها ورحمها وأحبابنا أجمعين، إنا لله وإنا اليه راجعون».

آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح

يذكر أنّ الفنان أحمد خالد صالح، شارك في الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل رانيا وسكينة، بطولة روبي، مي عمر، جوري بكر، أحمد كرارة، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.