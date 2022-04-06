«شريف دسوقي» يعيد ستايل «خالد صالح» في مسلسل «دايما عامر»

قدم الفنان مصطفى شعبان في مسلسل «دايما عامر»، الحلقة 4، مشهدًا شبيهًا لأحد أفلامه التي مّر عليها نحو 17 عامًا، والذي سبق وقدمه مع الفنان الراحل خالد صالح في فيلم «فتح عنيك»، ليقدمه مجددًا مع الفنان شريف دسوقي في دايما عامر، والذي ظهر على كرسي متحرك بعد إجراءه جراحة منذ عدة شهور تسببت في بتر إحدى قدميه.

شريف دسوقي في مسلسل «دايما عامر» مسئول أرشيف ويرتدي قبعة ونظارة

ظهر شريف دسوقي في مسلسل دايما عامر الحلقة 4، وهو يرتدي قبعة فوق رأسه ويجلس داخل مكتبة مليئة بالملفات والمستندات باعتباره مسئول الأرشيف في إحدى المدارس الخاصة التي يعمل بها مصطفى شعبان، وهى نفس الطريقة التي ظهر بها خالد صالح في فيلم فتح عنيك، حيث ارتدى نفس القبعة وكان يجلس في مكتبة مليئة بالملفات والجرائد باعتباره مسئول الأرشيف في المجلة التي كان يعمل بها مصطفى شعبان أيضًا.

خالد صالح في فيلم فتح عنيك مسئول الأرشيف ويرتدي قبعة ونظارة

في فيلم «فتح عنيك»، عام 2005 للمخرج عثمان أبولبن، كانت بداية التعارف بين مصطفى شعبان الذي يجسد شخصية «علي»، صحفي متخصص في الإعلانات، مع خالد صالح مسئول المكتبة والأرشيف، جافة وصعبة حتى بدأت تتوطد العلاقة بينهما.

وفي مسلسل دايما عامر للمخرج مجدي الهواري، بدأ التعارف بين عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي في المدرسة وشريف دسوقي مسئول المكتبة والأرشيف بطريقة جافة، قد تكون مؤشر لصداقة تنشأ بينهما خلال الأحداث.

ويعرض مسلسل دايما عامر الحلقة 5 مساء اليوم، على شاشة قناة الحياة 7:40 مساءً، وعلى قناة on الساعة 12:15 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

وخلال أحداث الحلقة 5 سيتم كشف الستار عن أسباب القبض على عامر عبدالرازق، الذي فوجئ بتواجد رجال الشرطة في منزله وبصحبتهم قرار من النيابة بالقبض عليه، بعد ساعات من استلام وظيفته بمدرسة خاصة، بعد تعيينه فيها نتيجة تشابه أسماء بينه وبين خبير في الإدارة التربوية يعمل أستاذًا بالجامعة الأمريكية.