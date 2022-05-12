درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12-5-2022 على مصر

تعود درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، ليسود طقس حار على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على مدن ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وجبال البحر الأحمر، ووسط سيناء، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الشرقية على محافظات شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الغربية للبلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 12 مايو 2022، تسجل 34 على جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، و25 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و30 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و25 درجة على السواحل الشرقية ووسط سيناء، و35 درجة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، و41 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 30 21

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 28 19

طنطا 30 20

شبين الكوم 31 20

دمنهور 28 19

بلطيم 26 17

مطروح 22 17

السلوم 23 16

سيوة 28 17

بورسعيد 24 16

دمياط 24 19

الزقازيق 31 20

المنصورة 30 19

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 19

العريش 25 18

رفح 24 19

رأس سدر32 18

نخل 28 11

نويبع 32 21

طابا 31 20

كاترين 28 12

الطور 32 19

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 23

مرسى علم 35 24

الفيوم 31 19

بني سويف 31 20

المنيا 34 20

أسيوط 36 22

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 40 24

أبو سمبل 40 24

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 35 20

أبو رماد 34 20

حلايب 32 21

رأس حدربة 32 22