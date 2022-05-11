هنادي مهنا تنعي شقيقة خالد صالح بكلمات مؤثرة 

نعت الفنانة هنادي مهنا، شقيقة حماها الفنان خالد صالح بكلمات مؤثرة، والتي توفيت صباح اليوم، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وكتبت هنادي مهنا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله عمة زوجي إنسانية سيد صالح».

وأضافت عبر حسابها الشخصي عبر «فيس بوك»: «حيث تقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر إن شاء الله، غفر الله لها ورحمها وأحبابنا أجمعين».

دفن الجثمان بمقابر الأسرة

ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة، بجوار شقيقها الراحل الفنان خالد صالح، حيث رحل الفنان خالد صالح في 25 سبتمبر عام 2014، بسبب أزمة قلبية حادة، وهو من المبدعين القلائل الذين أثروا الحياة الفنية وقدموا العديد من الأعمال الفنية الجيدة التي تظل خالدة في وجدان المشاهد العربي.

سبب وفاة الفنان خالد صالح

وكان الفنان خالد صالح قد تعرض لإجهاد شديد في عام 2014 أثناء تصوير مسلسله الأخير حلاوة روح، وحصل على إجازة لإجراء الفحوصات اللازمة، وذهب لمركز الدكتور مجدي يعقوب لإجراء عملية قلب مفتوح.

تدهورت الحالة الصحية لـ خالد صالح بشكل ملحوظ، ودخل العناية المركزة حتى إجراء العملية وتوفي فور خروجه من غرفة العمليات.

منذ 7 سنوات، رحل الفنان خالد صالح عن عمر ناهز 50 عامًا بعد تدهور حالته الصحية، إثر إجرائه عملية جراحية في القلب بمركز الجرّاح المصري مجدي يعقوب في محافظة أسوان جنوبي مصر.

تعليقات الجمهور

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، «ربنا يرحمها ويغفرلها»، وتعليق آخر «ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته، ويصبر قلوبكم»، وتعليق ثالث «ربنا يصبر قلوبكم ويربط على قلوب أولادها، ويدخلها فسيح جناته».