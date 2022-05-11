«مياه أسيوط» تستعرض الموقف التنفيذي لمشروعاتها ضمن «حياة كريمة» (صور)

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية والقومية الكبرى، والجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للارتقاء بكفاءة المستويات الخدمية.

تحقيق أسرع استفادة من المشروعات

واجتمع اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة، وبحضور اللواء طارق بخيت رئيس مصنع حلوان لمحركات الديزل، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس مايكل وليم، نائب رئيس قطاع المشروعات والمدير التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبعض مهندسي قطاع الدعم الفني ومقاولى التنفيذ، للوقوف على أي عوائق تحول دون إنهاء المشروعات القومية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتحقيق أسرع استفادة من دخول تلك المشروعات الخدمة، من أجل إرساء الدعائم الأساسية للأهداف التنموية في القرية الريفية.

تطوير الريف المصري

وذكر «درة»، خلال الاجتماع، أن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة من خلال مبادرة تطوير قرى الريف المصري، ستلبي الاحتياجات التنموية من تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاهية الاجتماعية، وسيتم نسج التنمية حول المواطنين بشكل يضمن بيئة نظيفة وصالحة لحياة الأجيال الحاضرة والقادمة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تحديد موعد الاختبار التحريري للذين ينطبق عليهم الشروط في وظائف (مهندس ــ كيميائي ــ أخصائي زراعة) بالمسابقة رقم (4) لسنة 2021، والتي سبق الإعلان عنهم بالصفحة الرسمية والموقع الرسمى للشركة.