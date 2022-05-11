هام لمصانع وشركات الذهب.. شرط جديد لاعتماد الدمغة على المشغولات

كشف اللواء عبد الله منتصر، مستشار وزير التموين لشئون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، عن وجود شرط لاعتماد الدمغة الحكومية على المشغولات الذهبية المصنعة والمنتجة من قبل مصانع وشركات الذهب المختلفة، من أجل اعتماد بيع هذه المشغولات في الأسواق ومحالات الصاغة.

تقديم العلامة التجارية شرط دمغ المشغولات الذهبية

وأوضح مستشار وزير التموين لشئون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عملية الدمغ تتطلب تقديم شركات ومصانع الذهب، صورة من العلامة التجارية لكل شركة ومصنع على حده، قائلا: «سواء كان لدى المصلحة صورة من العلامة التجارية لدى شركة معتمدة، أو إذا كانت الشركة جديدة، يجب في الحالتين تقديم صورة من العلامة التجارية الجديدة أو المعتمدة لمصلحة الدمغة».

إجراءات تنظيمية من قبل مصلحة الدمغة والموازين

وأضاف اللواء عبد الله منتصر، أنّ هذا إجراء تنظيمي من قبل مصلحة الدمغة والموازين لسوق الذهب في مصر، موضحا أنه بوفر كافة البيانات عن أي قطعة أو مشغولة ذهبية تباع في السوق، وهو ما يستهدف التصدي لعمليات غش المشغولات الذهبية.

حقيقة غلق سوق الذهب في مصر

ونوه مستشار وزير التموين، إلى أن ما تردد مؤخرا بشأن غلق سوق الذهب في مصر وإيقاف عمليات البيع والشراء بسبب تذبذب سعر جرام الذهب ما بين الارتفاع والانخفاض، لا أساس له من الصحة، مؤكدا استقرار سوق الذهب حاليا وتزايد إقبال المواطنين على الشراء للاستثمار فيه باعتباره استثمارا آمنا على المدى البعيد.