انخفاض سعر جرام الذهب اليوم.. هل يعاود الارتفاع أم يستقر؟ الشعبة تجيب

شهد سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، انخفاضا طفيفا في سعر الجرام على مستوى أعيرة الذهب المختلفة، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء 10 مايو 2022، إذ سجل سعر الجرام انخفاضا بقيمة تتراوح بين 5 جنيهات و10 جنيهات في العيار، على الصعيد المحلي.

سعر جرام الذهب اليوم

وقال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بث مباشر لجريدة «الوطن»، إنّ سعر جرام الذهب اليوم، سجل انخفاضا طفيفا عن أسعار أمس الثلاثاء، موضحا أن أسعار المعدن الأصفر اليوم جاءت كالتالي:

** عيار 18 سجل سعر الجرام فيه 1007 جنيهات.

** عيار 21 سجل سعر الجرام فيه 1175 جنيها.

** عيار 24 سجل سعر الجرام فيه 1343 جنيها.

** سعر الأوقية 1851 دولارا.

آليات تحديد سعر الذهب؟

وأوضح عمرو المغربي، أن هناك أكثر من محدد يتحكم في سعر جرام الذهب، إذ تشمل هذه المحددات: «البورصة العالمية، وسعر الجنيه أمام الدولار، والعرض والطلب»، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كثيفا من قبل المواطنين والمؤسسات على شراء الذهب، ما أدى إلى ارتفاع سعره بسبب تزايد الطلب عليه، موضحا أن التغير في البورصة ما بين الارتفاع والانخفاض في سعر الأوقية أدى أيضا إلى ارتفاع سعر الذهب مؤخرا علاوة على تذبذب سعره.

هل الوقت مناسب للشراء أو لبيع الذهب؟

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شراء الذهب مناسب في أي وقت، قائلا: «الادخار في الذهب يكون على المدى البعيد، كما أن كل عام يرتفع سعر جرام الذهب عن العام الذي قبله ما يزيد من عملية الربح لمن أقدموا على الشراء».