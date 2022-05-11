التموين: استقبال القمح من الموردين بمواقع التخزين يوميا حتى منتصف الليل

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ‏بفتح الصوامع والمواقع التخزينية من أجل استقبال الأقماح ‏المحلية لموسم التوريد الحالي 2022، يوميا حتى منتصف الليل وتحديدا حتى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بحد أقصى، وذلك بسبب زيادة كميات القمح الموردة من قبل المزارعين.

الحد الأقصى لغلق المواقع التخزينية

ونص قرار سابق للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الحد الأقصى لغلق المواقع التخزينية لاستلام القمح هو حتى وصول آخر مورد للقمح، بحد أقصى حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وذلك يوميا منعاً للتكدس والازدحام أمام المواقع التخزينية خاصة بعد ‏انتهاء فترة اجازات الأعياد، بدلا من المواعيد التي كان معمولا بها، إذ كانت تعمل مواقع استلام الاقماح يومياً من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وشكل وزير التموين، ‏غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام الوزارة، فضلا عن الغرف الفرعية بمديريات التموين على مستوى المحافظات، من أجل متابعة توريد الأقماح لحظة ‏بلحظة من داخل مواقع تخزين الأقماح.

التموين: انتظام سداد مستحقات المزارعين

وتمتلك وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 450 نقطة تخزين الأقماح لموسم الوريد الحالي 2022، وذلك ما بين الصوامع والهناجر والبناكر، للاستلام الأقماح من الموردين مقابل قيام الوزارة بسداد مستحقات ‏المزارعين في فترة محددة بـ48 ساعة بناء على قرار وزير التموين الذي أكد توافر الإعتمادات المالية لذلك.

وأصدرت الوزارة تعليمات لغرف العمليات الفرعية على مستوى مديريات التموين بالمحافظات للتيسير على الموردين في استلام الأقماح منهم منعا لحدوث تكدس وازدحام بالمواقع التخزينية مع تذليل أي عقبال قد تحدث بمواقع التخزين بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة.