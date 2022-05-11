إزالة قاعة أفراح مخالفة بعد شكوى على المنظومة الحكومية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنفيذ إزالة قاعة أفراح وتصوير مقامة بالمخالفة والتعدي على الأراضي الزراعية، بمركز ومدينة بني مزار، وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين، وردت عبر منظومة الشكاوى الحكومية.

وعلى الفور، أعلنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار عن إزالة أسباب الشكوى، حيث قاد عماد حسن، رئيس المدينة، حملة إزالة مكبرة، بالتنسيق مع مركز شرطة بني مزار، وتم تنفيذ إزالة قاعة الأفراح المقامة بالمخالفة والتعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، دون الحصول على ترخيص، مما يشكل مخالفة للقانون 119 لسنة 2008.

رصد ومتابعة شكاوى المواطنين الاستجابة لهم

وقال المحافظ إن المنيا تعمل على رصد ومتابعة شكاوى المواطنين والتفاعل والاستجابة معها، مؤكداً الحرص على مواجهة كافة مظاهر التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات المخالفة والعشوائية، لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

دعم منظومة النظافة بمركز ومدينة دير مواس

وقال المحافظ إنه في إطار دعم منظومة النظافة بالمحافظة، تم تسليم مركز ومدينة دير مواس دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة، وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

وتستقبل محافظة المنيا شكاوى المواطنين عن طريق إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعلى الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء www.shakwa.eg، وعن طريق الاتصال بالخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، كما يمكن إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس الخاص بالإدارة (01100585052)، بالإضافة إلى مبادرة «صوتك مسموع» على الخط الساخن رقم 15330، وعلى الواتس (01150606783).