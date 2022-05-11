ضبط مخدرات داخل أكياس شاي في سنغافورة.. ولهذا السبب المتهم سيواجه الإعدام

ضبط المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في سنغافورة، اليوم، 4 كيلوجرامات مخدرات مخبأة في أكياس شاي جرى التلاعب بها، بغرفة بأحد الفنادق في منطقة «براس باساه».

التخلص من بعض المخدرات في المرحاض

وداهم ضباط مكافحة المخدرات غرفة الفندق واعتقلوا رجلًا يبلغ من العمر 31 عامًا، داخل دورة المياه، إذ حاول التخلص من بعض المخدرات في المرحاض، كما انتشلت عبوات تضم نبات القنّب ومخدرات أخرى من المرحاض ودورة الصرف، وكذلك في أجزاء أخرى من غرفة الفندق، بحسب تقرير نشره موقع «ياهونيوز» الإخباري.

وأوضح التقرير أنه جرى حصر 65 جرامًا من مخدر الجليد، و 2.16 كجم من الحشيش، و5 جرام من الكيتامين، و360 جرامًا من أقراص إكستاسي، وطوابع مخدرة بها ثنائي إيثيل حمض الليسرجيك، و1.31 كجم من أقراص إرمين5 المخدرة و700 جرام من أكياس بها مزيج المشروبات يعتقد أنها تحتوي على مواد مخدرة، ولا تزال التحقيقات في أنشطة المخدرات التي يقوم بها المشتبه به جارية.

عقوبة الإعدام تنتظر المدان بالاتجار في المخدرات

ونقل التقرير عن «آرون تانج»، مدير قسم المعلومات بشرطة شرطة مكافحة المخدرات، أنه جرى العثور على بعض من مخدر الحشيش ملقيًا في المرحاض، وأكياس شاي تحتوي على مواد مخدرة، وتابع: «ليس من الغريب أن تستمر عصابات الاتجار بالمخدرات في استخدام مختلف أساليب إخفاء المخدرات الجديدة للتهرب من إجراءات الإنفاذ المستمرة التي تتخذها قوات مكافحة المخدرات، ورأينا كيف تلاعبت العصابات بأكياس الشاي لإخفاء مخدراتهم.

يذكر أن الشخص المدان بالاتجار بأكثر من 500 جرام من الحشيش في سنغافورة قد يواجه عقوبة الإعدام.