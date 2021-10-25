أمريكا عرضت 5 ملايين مكافأة لاعتقاله.. أكبر امبراطور مخدرات بكولومبيا

تمكنت قوات الأمن الكولومبية من اعتقال أخطر مهرب مخدرات في البلاد والمطلوب الأول لدي العدالة، وهو زعيم عصابات ظل هاربا لأكثر من عشر سنوات من خلال رشوة مسؤولي الدولة، والتحالف مع مقاتلين من اليسار واليمين.

قامت السلطات بترحيل داريو أنطونيو أوسوغا ليل السبت، من قاعدة كاريبا العسكرية في أنتيوكيا إلى العاصمة بوغوتا، على متن طائرة تابعة للشرطة.

بعد 10 سنوات من الهروب.. اعتقال أكبر امبراطور مخدرات مطلوب في كولومبيا

وصرح القائد العام للقوات العسكرية لويس فرناندو نافارو، بأن جميع قطاعات القوات العسكرية تعاونت للقبض على المجرم.

كما شبه رئيس البلاد إيفان دوكي، اعتقال «أوسوغا» بالقبض على بابلو إسكوبار، قبل ثلاثين عاما وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

ثمة مزاعم تشير إلى أن «أوسوغا» المعروف باسم أوتونيل، هو زعيم عصابة الخليج التي روع جيشها من القتلة المحترفين معظم مناطق شمال كولومبيا للسيطرة على مسارات تهريب الكوكايين الرئيسية عبر أدغال شمال أمريكا الوسطى الكثيفة وصولا إلى الولايات المتحدة.

وظل اسم «أوسوغا» على رأس قائمة الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات، باعتباره أخطر مطلوب هارب، حيث عرضت الولايات المتحدة مكافأة خمسة ملايين دولار مقابل اعتقاله.

أمريكا عرضت 5 ملايين دولار مكافأة مقابل اعتقاله

وذكرت السلطات أن المعلومات الاستخباراتية التي وفرتها الولايات المتحدة وبريطانيا، قادت أكثر من 500 من الجنود وعناصر القوات الخاصة الكولومبية إلى مخبأ أوسوغا في الغابات، والذي كانت تحميه ثماني حلقات أمنية.

بدأ «أوسوغا» وشقيقه الذي لقي حتفه في غارة عام 2012، حياتهما كمسلحين في جماعة «جيش التحرير الشعبي» اليسارية والتي تم حلها فيما بعد، ثم غيرا ميولهما وانضما إلى جماعة يمينية شبه مسلحة.

ورفض «أوسوغا» إلقاء السلاح عندما وقعت تلك الجماعة اتفاق سلام مع الحكومة عام 2006.