سليمان وهدان: العمليات الإرهابية لن تزيدنا إلا التفافا حول مؤسسات الدولة

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن العمليات الإرهابية في سيناء، لن تثني مؤسسات الدولة وأجهزتها عن أداء واجبها، كما أنها تزيد الشعب المصري إصرارا على الالتفاف حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأعمال الغادرة هدفها ضرب استقرار الدولة

وأكد وهدان، في بيان له، أن هذه الأعمال الغادرة هدفها ضرب استقرار الدولة المصرية، ونشر حالة من الفزع بين المواطنين، مشددا على أن الشعب المصري مدرك تماما للمؤامرات التي تحاك ضد مصر، وعلى قدر كبير من الوعي في التعامل معها.

وطالب الشعب المصري بجميع أطيافه بالالتفاف حول قياداته وتقديم الدعم في الحرب التي تخوضها الدولة ضد الجماعات الإرهابية في سيناء حتى تقتلعه من جذوره، لافتا إلى حجم التضحيات والبطولات التي يقدمها رجال القوات المسلحة، قائلا: «تظل بطولاتهم ناصعة في التاريخ المصري يتناقلها المصريون جيلا بعد جيل».

دعم مصر في حربها على الإرهاب

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بدعم مصر في حربها ضد الإرهاب، من خلال تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات، والتصدي لحركة الأفراد المنتمين لها بين الدول، وذلك في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.