«صورة درة» سر اندلاع أزمة ريهام سعيد وريم البارودي

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من الفنانة ريم البارودي على تغريمها 20 ألف جنيه وتأييد تغريم المدعي بالحق المدني أيضا مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد في أحد البرامج التليفزيونية.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور القادمة بداية اندلاع الأزمة بين الفنانة ريم البارودي والإعلامية ريهام سعيد.

ريهام سعيد: أنا وريم اتقابلنا 6 مرات فقط

ظهرت الإعلامية ريهام سعيد خلال إحدى حلقات برنامج «شيخ الحارة»، وخلال الحلقة طرح على الإعلامية ريهام سعيد، سؤالا عما إذا كانت تشعر بالغيرة تجاه الفنانة ريم البارودي، لتجيب أنها لا تشعر بالغيرة تجاه البارودي لأنه لا يوجد وجه مقارنة بينهما، لأنهما لا يشبهان بعضهما «محدش أحسن مني ولا أنا أحسن من حد علشان أغير منه، والغيرة دي كلام أهبل، وبعدين هيا تفوقت في ايه ولا عملت ايه علشان أغير منها»، مؤكدة أنهما لم يكونا صديقتان يوما ما، وأنهما لم يتقابلا سوى مرات قليلة حوالي 6 مرات فقط طوال مشواري ومشوارها.

وتدخل شخص بين الطرفين، ووصل الأمر إلى السب والقذف على السوشيال ميديا بين ريم البارودي وريهام سعيد، فمهما كان اختلافهما لم يصل قبل ذلك إلى هذا الوضع وذلك حسبما أفادت البارودي خلال ظهورها ببرنامج «العرافة».

الإشادة بصورة درة سبب الأزمة

بداية تفاقم الأزمة بين الفنانة ريم البارودي والإعلامية ريهام سعيد، كانت عندما نشرت الأخيرة صورة للفنانة درة تشيد فيها بإطلالتها في إحدى مرات ظهورها على جمهورها، وفوجئت بشخص يقوم بمهاتفتها ليبلغها أن الفنانة ريم البارودي «زعلانة»، وعند السؤال عن السبب أجاب بسبب صورة درة، وذلك حسبما أفادت سعيد.

وبعد ذلك نشرت الفنانة ريم البارودي صورة تحتضن فيها زميلتها الفنانة زينة معلقة على الصورة «اللي مش عاجبه يشرب من البحر»، لتظهر بعدها البارودي في برنامج العرافة ويتم الحديث عن الخلاف بينهما لتصرح بأن ريهام سعيد كانت تقصدها بعبارة «في ناس بتاكل معاك عيش وملح مجرد جوع وليس أكثر»، وهي لا تعلم سبب كل هذا.

وكان هذا هو سبب الخلاف الذي اندلع بينهما وتدخل أحد الأشخاص لنشر خلافهما على السوشيال ميديا إلى أن وصل الأمر بين الطرفين إلى المحاكم، لتصدر المحكمة اليوم حكمها المتقدم برفض الاستئناف المقدم من الفنانة ريم البارودي على تغريمها 20 ألف جنيه والمدعي بالحق المدني أيضا غرامة مالية 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف ريهام سعيد.