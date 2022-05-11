أحمد حلمي يحصد عيدية عيد الفطر بتحقيق 35 مليون من فيلمه «واحد تاني»

استطاع الفنان أحمد حلمي أن يتفوق على الأفلام المعروضة بموسم عيد الفطر المبارك، حيث حقق فيلم واحد تاني، إيرادات مرتفعة منذ طرحه بدور العرض، جعلته يتصدر شباك التذاكر، إذ كسر حاجز الـ35 مليون جنيه بعد أسبوع واحد من طرحه، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

يشهد فيلم «واحد تاني» إقبالاً من جمهور السينما، إذ استطاع أحمد حلمي أن يعيد الجمهور للسينمات من جديد بعد فترة ركود، والفيلم نفسه بمثابة عودة لـ حلمي بعد غياب 3 أعوام منذ آخر أعماله فيلم «خيال مآتة» عام 2019.

بجانب النجم أحمد حلمي، يشارك عدد من النجوم بطولة الفيلم منهم النجم سيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وروبي والفنانة الشابة نور إيهاب، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

فيلم «العنكبوت» في المرتبة الثانية

وجاء فيلم «العنكبوت» في المرتبة الثانية، حيث حقق ما يقرب من 20 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، وجسَّد أحمد السقا دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

والعمل إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.

فيلم «زومبي» بطولة الفنان على ربيع

واحتل فيلم «زومبي» بطولة الفنان علي ربيع المرتبة الثالثة، حيث حقق ما يقرب من 11 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض.

وتدور أحداثه حول فرقة شعبية يغنى بها الفنان علي ربيع الذي يجسد شخصية مطرب، ومعه الفنان حمدي الميرغني وهو شاعر الفرقة، والعمل يشارك في بطولته كل من علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.