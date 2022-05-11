شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي.. «قدم عشان تصرف معاشك تاني»

يبحث الكثير من المواطنين وخاصة أصحاب المهن الحرة، والمستحقين للحصول على الدعم النقدي المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي عن طرق تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي، حتى يتمكنوا من صرف معاشهم الشهري بعد توقفه لأسباب غير صحيحة.

وتتيح الوزارة فرصة تقديم الشكاوى إلكترونيا، لفحص التظلمات وكشف مدى أحقية الحالة صاحبة الشكوى لصرف المعاش.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر عبر محركات البحث المختلفة، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير طريقة تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي إلكترونيا، وهي:

خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

- يقوم الراغب في تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالدخول على اللينك الخاص بتقديم الشكاوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك، تقدم الشكوى الخاصة به بإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش المستحق له.

- اختيار الخانة الخاصة بالشكاوى وهي «تسجيل شكوى»، ليتم تسجيل الشكوى التي يرغب بها صاحب كارت تكافل وكرامة.

- تقديم الشكوى بإدخال بعض البيانات الخاصة به، والتي تكون مسجلة في الوزارة والتي توضح الحالة الاجتماعية.

- تسجيل الشكوى الخاصة بالمواطن، كما يجب ذكر الشكوى الخاصة بانقطاع صرف قيمة المعاش.

- وبعد الانتهاء من كتابة الشكوى الخاصة بانقطاع المعاش، يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالتسجيل والضغط عليها، لتسجيل الشكوى الخاصة به في وزارة التضامن الاجتماعي.

- وبعد تسجيل الشكوى، تقوم الجهة المختصة في وزارة التضامن بفحص الشكوى المقدمة من صاحب المعاش والمستحق له، للتأكد من حالته الاجتماعية ومعرفة مدى استحقاقه للمعاش.

- وفي حالة ثبوت حاجة صاحب الشكوى في صرف المعاش الشهري الخاص بتكافل وكرامة، يجرى على الفور صرف المعاش له في الشهر التالي.