البيت الأبيض عن عودة ترامب لتويتر: مواقع التواصل لا تبث معلومات مضللة

قال البيت الأبيض معلقا على نية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إعادة حساب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن القرار يخص القطاع الخاص، مضيفا في الوقت نفسه: ندعم حرية التعبير، ومنصات مواقع التواصل لا تستخدم لبث معلومات مضللة، وذلك حسبما ذكرت العربية نت في نبأ عاجل.

إيلون ماسك يتعهد بعودة ترامب إلى تويتر

جاء ذلك بعد أن تعهد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في وقت سابق، اليوم، بإلغاء الحظر الذي سبق وفرضه موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث وصف "ماسك" قرار الحظر بـ«الخاطيء».

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد عقد صفقة لشراء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأطلق وعودا بتقليل الرقابة عليه، في الوقت الذي ظهرت فيه تخوفات حقوقية من أن يؤدي الافتقار إلى الاعتدال في منصة تويتر إلى زيادة ما وصفته بخطاب الكراهية.

حظر ترامب لتشكيكه في نتائج الانتخابات

وحظر تويتر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال صراعه مع منافسه الرئيس الحالي جو بايدن، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، بعد أن استخدم ترامب حسابه على موقع المدونات القصيرة للتشكيك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ودعا أنصاره للتظاهر ضد النتيجة، وهو ما انتهى باقتحامهم الكونجرس، ما أسفر عن قتلى وجرحى وحرك إدانات دولية واسعة.