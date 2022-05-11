تهديد موظفة في كهرباء وادي النطرون بالقتل وتحطيم سيارتها

تعرضت موظفة في هندسة كهرباء وادي النطرون لتهديدات بالقتل والسباب والشتائم وتحطيم سيارتها على يد 7 أفراد بحسب المحضر الذي تقدمت به إلى الشرطة.

تحطيم سيارة المهندسة

وحررت مواطنة مصرية تدعى رحمة مصطفى ياسين، 30 سنة، تعمل في هندسة كهرباء مدينة وادي النطرون، المحضر رقم 2438 لسنة 2022 ضد 7 أشخاص من عائلة واحدة، حطموا سيارتها خلال زيارتها لشقيقتها، وفوجئت بمحاولة اقتحام شقة أختها، لتتوالى عمليات التعدي بكسر باب الشقة، ثم الضرب، وتحطيم سيارة المدعية، كرد فعل لدفاعها عن شقيقتها وأطفالها وفقا لأقوالها.

خلافات عائلية وراء الواقعة

وقالت المدعية في مذكرة اتهام قدمتها إلى قسم شرطة وادي النطرون، إن الشجار حدث في أعقاب خلافات عائلية بين شقيقتها، وطليقها (أحد المعتدين)، حيث هاجم شقة طليقته واعتدى عليهما وأطفالهما بالضرب، ليتطور الشجار إلى خروج 6 أشخاص آخرين كانوا مختبئين في العقار، وكسروا السيارة، وتطاولوا عليها بالسب بالألفاظ الخادشة للحياء، فضلا عن تهديدها بالقتل.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم وادي النطرون، وتجري المباحث تحرياتها حول الواقعة؛ تمهيدا لتحرير طلب ضبط وإحضار للمتهمين للعرض على النيابة التي تباشر التحقيقات حول ملابسات الخلاف والاعتداء.