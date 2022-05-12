بشير الديك ينتهي من كتابة 20 حلقة لمسلسل «شلة القروانة»

كشف الكاتب بشير الديك، عن انتهائه من كتابة 20 حلقة من مسلسل «شلة القروانة»، تمهيدا لانطلاق مرحلة التصوير خلال الفترة المُقبلة؛ إذ يتحمس المنتج جمال العدل لهذا المشروع بشكلٍ خاص.

وأوضح بشير الديك لـ«الوطن»، أنّ مسلسل «شلة القروانة» كان من المُقرر عرضه في موسم رمضان الماضي، إلا أنه قرر تأجيله بشكلٍ مفاجئ، ومن الوارد عرضه خارج الموسم المذكور، خاصة أنّ الأعمال التي تُعرض بعيدا عن هذا الشهر صارت تُحقق نجاحًا كبيرًا.

حسني صالح يتولى إخراج مسلسل شلة القروانة

وأشار بشير الديك، إلى أنه يواصل كتابة المسلسل؛ إذ يتبقى له 10 حلقات فقط، ومن المُقرر أن يخرجه المخرج حسني صالح، مُعربًا عن آماله بأن ينال العمل إعجاب الجمهور، فور طرحه على الشاشات.

تعرف على أحداث مسلسل شلة القروانة

وأضاف بشير الديك، أنّ أحداث مسلسل «شلة القروانة»، مستوحاة من أفلام «الحريف» للفنان عادل إمام، و«النمر الأسود» للراحل أحمد زكي، و«سواق الأتوبيس» لنور الشريف، مشيرا إلى أن الأحداث تدور حول زملاء أو شلة القروانة الذين أنقذوا مصر في نهاية السبعينيات من مخاطر عدّة.

وكان الكاتب بشير الديك، قد تعاقد مؤخرًا على كتابة مسلسل يتناول السيرة الذاتية للفنان أحمد زكي، على أنّ يلعب الفنان محمد رمضان دور البطولة، وبشكلٍ مفاجئ توقف المشروع تمامًا بسبب رفض أسرة الإمبراطور خروج هذا العمل للنور.

وكتب بشير الديك، الحلقات الأولى من مسلسل أحمد زكي، فيما أبدى استعداده التام لاستئناف العمل على هذا المشروع، حاول تسوية الأمور وموافقة الأسرة.

وأوضح أنّ المسلسل يتناول سيرة أحمد زكي بشكلٍ كامل، بداية من فترة النشأة بمحافظة الشرقية، وحتى مراحل النجومية والنجاحات المتتالية، نهاية بفترة المرض.