أكرم حسني يتفاعل مع تريند «الحركة دي» لـ أحمد حلمي على البحر

تفاعل الفنان أكرم حسني، مع التريند الخاص برقصة «الحركة دي» للفنان أحمد حلمي، وهي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد «واحد تاني» الموجود في السينمات حاليًا.

لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ميتعملش

ونشر أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو، وهو يقضي الإجازة البحر، حيث رقص على أغنية «الحركة دي» بشكلٍ ساخر وهو يتناول الطعام، مُعلقًا على الفيديو بقوله: «لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ميتعملش.. حتى بص الحركة دي».

وتقول كلمات الأغنية: «آكل متاكلش أغلب متغلبش، أرفض مترفضش حاسب متحاولش، بشغل اللى مايتشغلش واسحل اللى مايتسحلش، لما يبقا مزاجى رايق بعمل اللى ميتعملش حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، زى ما اتفقت مبضيعش وقت، وقت الجد جد الكلمه مني عقد، ع التراك جريت سبقت فى الدماغ خلاص رشقت، اسأل عني أي حد تقيل وعمرى ما اتدلقت».

أحمد حلمي يتفوق على السقا في شباك التذاكر

فيلم واحد تاني، بطولة الفنان أحمد حلمي، تصدر شباك التذاكر، متفوقًا على فيلم العنكبوت بطولة الفنان أحمد السقا، حيث حقق إيرادات حتى الآن، تجاوزت الـ35 مليون جنيه.

يذكر أنّ الفنان أكرم حسني، شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل كوميدي يحمل اسم «مكتوب عليا»، تعاون فيه مع عدد كبير من الفنانين، منهم هنادي مهنا، وآيتن عامر، وحنان سليمان، ومحمد طعيمة وآخرين، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.