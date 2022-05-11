عرض المتهم بقتل ميكانيكي كرداسة وبتر عضوه الذكري على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل ميكانيكي بدائرة قسم شرطة كرداسة وقطع عضوه الذكري بمساعدة زوجته، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة إذا ما كان تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات من عدمه.

بلاغ من ربه منزل بالعثور على شقيقها مقتولا

تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة بلاغا من ربه منزل بالعثور على شقيقها مقتولا داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شقيقها، ميكانيكي، 58 عاما، عار تماما، كما تبين وجود بتر في عضوه الذكري، ووجود سلك كهرباء حول عنقه.

تم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت إجراء مسحه شرجية للمجني عليه لبيان إذا كان الدافع من جريمة القتل الشذوذ من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بمنزل المجني عليه، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تشكيل فريق بحث

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن المجني على علاقة بإحدى السيدات وكانت دائمة التردد عليه في منزله، وكشفت التحريات أن تلك السيدة وزوجها وراء ارتكاب الواقعة، مؤكدة أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعيه مع المتهم منذ 8 سنوات، وقبل 3 سنوات تزوجت المتهمة من المتهم الثاني.

وأضافت التحريات أن المتهمة حاولت إنهاء علاقتها غير الشرعية ولكن المجني عليه رفض وهددها بفضحها، فذهبت لزوجها وروت له أن المجني عليه يريد أن يمارس معها الرذيلة، فقرر الزوج التخلص منه.

تنفيذ الجريمة

ويوم الواقعة توجهت المتهمة لمنزل عشيقها وجلست معه ووضعت له منوم في العصير ثم فتحت الباب لزوجها ودخل وخنقه بسلك كهربائي ثم بتر عضوه الذكري بموس حلاقة، وتم ضبط المتهمين وبعرضهما على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.