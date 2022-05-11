مصرع طالبين دهسهما ميكروباص في عين شمس

دهست سيارة ميكروباص طالبين تحت عجلاتها أثناء وقوفهما في أحد شوارع عين شمس، وتبين أن الطالبين كانا ينتظران وسيلة مواصلات لاستقلالها لكنهما لقيا مصرعهما تحت عجلات السيارة التي كانت تسير بسرعة جنونية.

الطب الشرعي

أسرع المارة في نقل الطالبين المصابين إلى المستشفى عندما شاهدوهما فاقدين للوعي في محاولة لإسعافهما لكنهما تأكدا من وفاتهما، وتم إبلاغ الشرطة فانتقل فريق أمني إلى مكان الحادث وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثماني المتوفين وموافاة النيابة بتقرير الفحص الطبي.

كاميرات المراقبة

بدأت الفريق الأمني في مراجعة كاميرات المراقبة في مكان حادث مصرع طالبي عين شمس تمهيدًا لتحديد السيارة منفذة الحادث وسائقها وتقديمه إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

شهود العيان

واستمع الفريق الأمني لأقوال شهود العيان على حادث دهس طالبين الذين أقروا أن المتوفين كانا يقفان على جانب الطريق لانتظار وسيلة مواصلات وأن سيارة مسرعة دهستهما وفر سائقها هاربًا.

حادث الطريق الإقليمي

وفي سياق متصل تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث مصرع 3 أفراد على الطريق الدائري الإقليمي منذ 3 أيام بعد أن اصطدمت سيارتهم في سيارة ميني باص، ونقلوا إلى المستشفى جثث هامدة واستدعت النيابة الطب الشرعي لمناظرة الجثامين واستمعت لأقوال 4 مصابين آخرين في الحادث.

ضبط السائق المتسبب في الحادث

وألقت المباحث القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة التي نسبت إليه تهمة التسبب في موت 3 أفراد بالخطأ في حادث سير على الطريق الإقليمي في التجمع الخامس، وقال المصابون في الحادث أنهم كانوا يستقلون سيارة ميني باص وفوجئوا بها تصطدم بسيارة أخرى كانت تسير مسرعة ما أدى إلى إصابتهم تلك وأنهم عرفوا أن الحادث تسبب في وفاة 3 أفراد من السيارة الأخرى.