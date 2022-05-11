إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالطريق الدولي شرق العريش

أصيب شخصان في تصادم سيارتين بالطريق الدولى العام، بين مدينتي العريش والشيخ زويد.

وأكد شهود عيان من موقع الحادث، إن سيارتين اصطدمتا بمنطقة الريسة، شرق العريش، وذلك بسبب السير عكس الاتجاه، وعدم تنظيم المرور بتلك المنطقة، ما أدى إلى إصابة شخصين من ركاب السيارة الأولى، وتم نقلهما إلى مستشفى العريش العام.

مستشفى العريش العام يستقبل مصابين اثنين

واستقبلت مستشفى العريش العام كلا من فرج محمد، 17 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقيه وجرح باليد، وفادي محمد إبراهيم، 27 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالأنف، وأُخطرت الجهات المعنية بالحادث لمواصلة التحقيقات.

حادث سير بمنطقة الريسة شرق العريش

ووقع حادث سير منذ عدة أيام بنفس المنطقة، حيث اصطدم ميكروباص يحمل 14 عاملا من العاملين بمدينة رفح الجديدة، ما أسفر عن وفاة شخصين، أحدهما مهندس بالموقع، وإصابة 10 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام، وحالة 4 منهم كانت خطرة، فيما توفى أحدهم بقسم العناية المركزة.

يشار إلى أن فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء، تقدم في وقت سابق، بطلب الى وزير النقل والمواصلات، للعمل على إعادة تأهيل طريقي «العريش - الشيخ زويد»، وطريق «العريش - القنطرة»، وذلك بعد كثرة الحوادث على الطرق السريعة.

وأكد «أبو حرب» لـ«الوطن»، أنه تلقى وعدا من وزير المواصلات بدراسة خطة إعادة تأهيل وإنشاء طرق جديدة بمحاور شمال سيناء الجديدة، ورفع كفاءة الطرق القديمة، بحسب الخطة التنموية القادمة.