إصابة 5 بينهم طفلة في تصادم دراجة نارية بتوك توك في بني سويف

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم توك توك مع دراجة نارية بنزلة كوبري بني سويف القديم، في اتجاه الشرق، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك وإصابة 5 في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مركبة توك توك مع دراجة نارية، بنزلة كوبري الشرق القديم وسط مدينة بني سويف في اتجاه الشرق، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، ووجَّه مدير الأمن بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وجرى إجلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي المصابين وهم، أمين حسن عبد اللطيف 46 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالقدم وجروح وسحجات بالجسم، وابنته سما أمين حسن 15 عاما، مصابة بكدمة شديدة بالصدر، مريم أحمد مجاهد 20 عاما، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، شيماء أبو الخير محمد 20 عاما، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسر بالساق الأيمن، عبد الرحمن أحمد محمد 24 عاما، مصابًا بجرح قطعي بالرأس وجروح وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية بني عفان بمحافظة بني سويف.