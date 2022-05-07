مصرع قائد دراجة نارية في تصادم مع سيارة مجهولة بالدقهلية.. سائقها ترك الضحية وهرب

لقي شخص مصرعه بمحافظة الدقهلية، اليوم، أثناء سيره بدراجة نارية على الطريق الواصل بين قرية أبو ذكري ومدينة منية النصر، بعد أن صدمته سيارة مجهولة وفر قائدها هاربا بها.

واستدعى الأهالي سيارة الإسعاف، ونقلت الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، وكلفت النيابة العامة بسرعة ضبط مرتكب الحادث والسيارة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع شخص صدمته سيارة مجهولة

وتلقى مأمور مركز شرطة منية النصر بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة ودراجة نارية على طريق «منية النصر- أبو ذكري»، ووفاة شخص في الحادث.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، وبالفحص تبين وفاة قائد الدراجة النارية، ويدعى إسلام إبراهيم إسماعيل، 54 عاما، مقيم ببندر منية النصر، ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

شهود: سائق السيارة فر هاربا

وأكد شهود الواقعة في محضر التحقيق، أن سيارة ملاكي كان يقودها أحد الأشخاص اصطدمت بالدراجة النارية، وفر قائد السيارة هاربا من مكان الحادث، ولم يتعرف أحد عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة منية النصر، بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالحادث والتي كلفت بسرعة ضبط مرتكب الواقعة والسيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وسرعة تحريات المباحث حول الحادث وملابساتها.