بدء إجازة نهاية العام الدراسي لطلاب سادسة ابتدائي بعد امتحاني اليوم

يبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي، اليوم الخميس، إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022، عقب أدائهم لامتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، اللذين يعقدا في المدارس ورقيا داخل لجان مؤمنة جيدا ومطبقة للإجراءات الوقائية المشددة كافة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل امتحان العلوم واللغة الأجنبية

يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم ورقيا في المدارس، بعد أن وضع بالتنسيق بين المدارس والإدارات التعليمية وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي؛ إذ تعتمد الأسئلة على فهم الطالاب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن الامتحان وضع وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، ولا يشمل أي أسئلة خارج المقرر الدراسي، مشددا على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة للتدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة التي تركز على الفهم.

غير مسموح بدخول اللجنة الامتحانية بالكتاب المدرسي

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن الامتحان يعقد في المدارس داخل لجان مؤمنة، وغير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالكتاب المدرسي أو الهاتف المحمول، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة كافة، لمواجهة فيروس كورونا كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.

ونوه مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إلى أنه يجرى تصحيح الامتحانات يوميا، ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، لافتا إلى أنه لم ترصد أي أعمال تسريب منذ بداية الامتحانات حتى الآن؛ لأن الامتحانات مؤمنة في الكنترولات وغير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة بالهاتف المحمول، مشددا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة مراجعة المقررات الدراسية من الكتب الرسمية.