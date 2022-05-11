وزير التعليم: غير مسموح لطلاب الثانوية باستخدام المسودات في الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه غير مسموح باستخدام مسودات في امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أن الطالب لن يحتاج لذلك وكل طلاب المرحلة الثانوية سوف يتسلمون أوراق أو كتيبات المفاهيم داخل اللجان أثناء الامتحان ويعيدونها بانتهائه، أما طلاب الصف الثالث الثانوي فسوف يتم توفير نسخة رقمية لهم للإطلاع فقط قبل الامتحان نظراً لحجمها ولكن سوف يتسلمون نسخة ورقية داخل اللجنة الامتحانية.

كتيب المفاهيم يساعد الطالب في الإجابة عن كل الأسئلة

وأضاف «شوقي» في رده على مطلب تسليم الطلاب أوراقا بيضاء لاستخدامها في حل المسائل كمسودات، على صفحته الشخصية على موقع التواصل االجتماعي بـ«فيسبوك»، قائلاً: «لن يحتاج الطلاب لاستخدام أي مسودات في الامتحانات»، مؤكداً أن كتيب المفاهيم يساعد الطالب في الإجابة عن كافة الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، أكد أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد هذا العام بنظام البابل شيت في المدارس ولا تشمل أي أسئلة مقالية، موضحاً أن جميع الأسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة للتدريب على نمط الأسئلة.

الحزاوي: الاختيار من متعدد يحتاج لعمل مسودة في المواد العلمية

من جانبها، قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الامتحان بنظام الاختيار من متعدد يحتاج لعمل مسودة في المواد العلمية مثل الفيزياء وفروع الرياضة وغيرها حتى يتمكن الطالب من اختيار الإجابة الصحيحة في ورقة البابل شيت التي تحتاج من الطالب العناية الشديدة ومنع الشطب بداخلها.

وأضافت «الحزاوي» لـ«الوطن»، أنه يجب على وزارة التربية والتعليم عمل كراسة لكل طالب بها أوراق يستخدمها فى حالة رغبته كتابة خطوات للوصول إلى الحل خاصة فى المواد العملية مثل الرياضيات ويقوم كل طالب بكتابة اسمه عليها ورقم جلوسه.