ضوابط الحج السياحي.. اعرف موعد التقديم للفوز بالقرعة في الموسم الحالي

مع اقتراب موسم الحج 2022، يبدأ الكثير من الراغبين في حجز رحلات الحج هذا الموسم البحث عن أسعاره، فضلًا عن متابعة ضوابط الحج السياحي عند إعلانها، حتى يتمكنوا من معرفتها، ليكون أمامهم فرصة في التقديم على الحج السياحي 2022.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير ضوابط الحج السياحي، وفق ما أعلنته وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للعمرة والحج، فضلًا عن قواعد حجز رحلات العمرة هذا العام، والتي جاءت كالتالي:

ضوابط الحج السياحي 2022

- يجب على الشركة أن تتأكد من المتقدم لحجز رحلات الحج لم يسبق له التقدم لأي من الجهات الأخرى المنظمة لرحلات الحج هذا العام.

- التزام شركات السياحة بجميع الضوابط والاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

- عند تقديم الأفراد للحج السياحي يجب تسجيل الارتباط العائلي، على أن يكون الحد الاقصى 5 أفراد فقط لكل ارتباط من الدرجتين الأولى والثانية والمحارم فقط.

- عند حجز مستويات البرامج ومستويات السفر يكون الحجز نهائيا، ولا يسمح بتغيير الوسائل لأي سبب من الأسباب، كما يجب أن تلتزم الشركة بالمستوى الذي جرى الاتفاق عليه.

- لا يمكن أن يتم تقديم خدمات إضافية إلا لأصحاب برنامج الـ5 نجوم فقط، كما يجب أن يتم ذكرها وذكر قيمتها المالية في العقد بين الشركة والحاج.

- لن يتم تمديد المواعيد المحددة لإجراء القرعة على الإطلاق، فتلك المواعيد التي جرى إعلانها نهائية، ولا يمكن قبول الأعذار حول التخلف عن التقديم في المواعيد المحددة، وفي حالة التخلف عن دفع مبلغ جدية الحجز يعد ذلك بمثابة تنازل رسمي عن الاشتراك في الحج هذا العام.

ضوابط حجز الحج السياحي 2022

- فتح باب الحجز للحج السياحي يوم 15 مايو، على أن يتم غلق باب الحجز للحج السياحي يوم 25 من الشهر ذاته.

- يتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفازين بالقرعة، على أن يجري إعلان أسماء الفائزين به يوم 30 مايو الجاري.

- جرى تقسيم برامج الحج السياحي إلى مستويين، ليكون المستوى الأول السياحي هو «أ، ب، ج»، والمستوى الثاني هو «مستوى 5 نجوم».

- يتم دفع مبلغ 20 لأف و 100 جنيها كرسوم جدية الحجز عند تسجيل الحجاجا أسمائهم في المستوى السياحي أو الاقتصادي.

- ويتم دفع مبلغ 30 ألف جنيه و100 جنيه كرسوم جدية الحجز عند تسجيل أسمائهم في مستوى الـ 5 نجوم.

- وفي حالة عدم الفوز بقرعة الحج السياحي، يتم إعادة مبلغ جدية الحجز الذي تم دفعه لصاحبه.

- يجب على الشركات السياحية أن تلتزم بكافة التعليمات المنظمة والقواعد الخاصة بالمسار الإلكتروني الموحد.

- يجب على الشركات السياحية أن تلتزم بتحرير إيصال للحاج، مع توضيح قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه بهذا العقد، كما يجب تسليم أصل هذا الإيصال إلى المتقدم لرحلة الحج تلك مع الاحتفاظ بصورة منه، حتى يتم تقديمها للوزارة عند طلبها.