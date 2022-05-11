مجلس الشباب المصري ينعى أبطال سيناء

نعى مجلس الشباب المصري شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم، خلال تأدية واجبهم الوطني.

الشباب المصري ينعى شهداء الوطن

وقدم مجلس الشباب المصري، خالص العزاء لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم الذكية فداء للوطن، داعيين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم الشعب المصري الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أكد المجلس، أن جنود مصر الشرفاء ورجال الشرطة يظلوا صامدين ولا تثنيهم أي عمليات إرهابية، ولن تزيدهم إلا عزيمة وإصرار على التصدي للإرهاب ودحره.

مقتل 23 إرهابيا

يذكر أن ضابطا و4 جنود استشهدوا اليوم خلال محاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والحدودية، بهدف الثأر لدماء الشهداء، وجاء ذلك في بيان صادر عن القوات المسلحة، التي أكدت إصابة جنديين آخرين خلال العمليات، وقتل 23 إرهابيا.