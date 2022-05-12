وظائف خالية لحديثي التخرج في بنك الإسكندرية.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروع البنك المختلفة من الشباب من حديثي التخرج، من كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب بين الحين والآخر، لتكون تلك الوظائف في المجال المصرفي او خدمة عملاء في البنوك.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم بتوفير ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في بنك الإسكندرية التي أعلن عنها عبر حسابه، والشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف الخالية، وتتمثل في الآتي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية لحديثي التخرج

أوضح بنك الإسكندرية في الإعلان عن حاجته لخريجين جدد لديهم شغف حقيقي بالخدمات المصرفية للانضمام إلى فريق العمل في البنك، على أن تتوفر بهم الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية في بنك الإسكندرية من الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال، بدرجة لا تقل عن جيد.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية في بنك الإسكندرية لديهم خبرة من 0 إلى 2 سنوات في العمل المصرفي.

- أن يكون المتقدمين لاعبو فريق جيدون لديهم القدرة على العمل بطريقة تعاونية وموجهة نحو الفريق مع الفرق الأخرى.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه القدرة على الاتصال كتابي وشفوي جيد جدا.

- أن تكون اللغة الإنجليزية الخاصة بالمتقدم للوظائف جيدة جدا أمر لا بد منه.

- ان يكون المتقدم للوظائف جيد جدا في Microsoft Office (Word وExcel وPowerPoint).

إرسال السيرة الذاتية

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الخالية لحديثي التخرج في بنك الإسكندرية، إرسال السيرة الذاتية الخاصة به عبر الحساب الرسمي لبنك الإسكندرية عبر موقع التوظيف الشهير «لينكد إن».