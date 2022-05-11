محافظ الغربية ينعى شهداء الواجب بسيناء

نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ببالغ الحزن واﻷسى شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن، واستشهدوا اليوم خلال تأدية واجبهم الوطني في سيناء، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

استشهاد 5 عسكريين في سيناء

يذكر أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن اليوم، استشهاد ضابط و4 جنود وإصابة جنديين آخرين، نتيجة إحباط محاولة للهجوم على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتم التعامل معهم، ما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب.