السعودية تطلق منصة سفر الإلكترونية لاستخراج تأشيرة العمرة في 10 دقائق

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اعتماد منصة سفر الإلكترونية لتيسير السياحة الدينية، من أجل تقليص وقت التقديم على تأشيرة العمرة ليكون عشر دقائق فقط، إذ عُرضت منصة السفر الإلكترونية التي تحمل اسم «زمزم.كوم»، خلال سوق السفر العربي المقام في دبي، ليراها خبراء وصناع السياحة في دول الخليج والمنطقة العربية، وذلك حسبما نقلت صحيفة الوطن السعودية.

منصة السفر الإلكترونية لتسهيل تأشيرة العمرة

وقال رئيس منصة السفر الإلكترونية في دبي، عمر سراج أكبر، إن: السلطات المختصة في السعودية اعتمدت منصة السفر الإليكترونية «زمزم.كوم»، لتصبح بشكل رسمي إحدى شركات إدارة ما يعرف بالوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف «أكبر»، أن منصة زمزم.كوم قلصت إلى حد كبير الوقت الطويل الذي كان لازما لإنجاز تأشيرة العمرة وترتيبات العمرة عموما، إلى أقل من 10 دقائق، وذلك بعد أن كان على المعتمرين في السابق التقدم شخصيا في بلدانهم بطلبات الحصول على تأشيرة العمرة.

وأشار إلى أن منصة السفر الإلكترونية «زمزم.كوم» تتيح خدماتها مباشرة إلى المعتمرين الأفراد، لتصبح بذلك هذه المنصة هي أول منصة لسفريات العمرة المصرح لها بتصدير التأشيرات للمعتمرين في جميع أنحاء العالم، موضحًا: الآن بإمكان المعتمرين أيا كان مكانهم في العالم، ودون أن يغادروا منازلهم، إكمال حجز الفنادق وترتيبات التنقل اللازمة بسهولة، هذا فضلا عن الحصول إلكترونيا على تأشيرات السفر.

وأشار إلى أن التطور التقني أتاح تخطيط رحلة العمرة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة تدفق المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية على مدى السنوات المقبلة، للوصول لهدف رؤية المملكة 2030، والذي يتمثل في استقبال 30 مليون معتمر سنويًا.

منصة السفر الإلكترونية توفر تجارب استثنائية لزوار السعودية

ولفت رئيس منصة السفر الإلكترونية في دبي إلى أن منصة «زمزم.كوم» تركز على توفير ما وصفه بتجارب استثنائية لزوار المملكة العربية السعودية، وذلك في قطاعات السفر والسياحة الترفيهية والدينية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تطويل فترات إقامتهم، حسب قوله.

وأعلنت منصة السفر الإلكترونية زمزم.كوم عن تقديم خدمات لأكثر من 350 ألف مسافر وحجز انتقالات لحوالي 170 ألف معتمر مؤخرا، وخلال الفترة القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يعكس بقوة عودة ظهور السياحة الدينية بعد جائحة كورونا.