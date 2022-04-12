منذ إعلان المملكة العربية السعودية أواخر العام الماضي عن عودة رحلات العمرة من المقيمين خارج المملكة، يبحث الكثيرون عن الطرق والوسائل التي تساعد على أداء المناسك المقدسة، وقد أعلنت السعودية مؤخرًا عن شرط أداء العمرة وهو الحصول على تصريح من تطبيق «اعتمرنا» حيث أضيفت له الخدمة خلال الفترة الماضية.

وتطبيق «اعتمرنا» هو برنامج يجرى تحميله على الهواتف المحمولة بمجرد الحصول على تأشيرة السفر للملكة سواء زيارة عائلية أو عمل، ويقوم الشخص الراغب في أداء العمرة بالحصول على تصريح العمرة وحجز الموعد الذي يناسبه.

وفي هذا الصدد، يعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات استخراج تصاريح العمرة إلكترونيا عبر تطبيق «اعتمرنا» في السطور التالية:

خطوات استخراج تصاريح العمرة إلكترونيا عبر تطبيق «اعتمرنا»

وبحسب التطبيق، فإنه متاح للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد أو IOS ويمكن تحميله بشكل مجاني من متجر الهاتف الذكي.

بعد الدخول على التطبيق، يقوم المعتمر بالدخول وتسجيل رقم جواز السفر ورقم التأشيرة آيا كان نوعها.

إدخال رقم الهاتف المصري الخاص بالمعتمر، وتاريخ الميلاد والبريد الالكتروني.

يجرى بعدها تحديد موعد العمرة والوقت المناسب للمعتمر، والتأكد من صلاحية هذا الوقت، والتوجه لأداء المناسك.

وقال عادل حنفى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية في تصريحات تلفزيونية للقناة الأولى، إن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لأداء العمرة يعرض المواطن للغرامة المالية التي تصل لنحو 10 آلاف ريال.

تطبيق «اعتمرنا»

وبحسب حنفي فإن السلطات السعودية كشفت عن إصدار 23 مليون تصريح عمرة منذ بداية الموسم، استفاد منها المقيمين داخل المملكة وخارجها، ويمكن للراغبين حجز مواعيد العمرة في أي وقت الكترونيًا، خاصة بعد عودة الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين إلى وضعهما الطبيعي.