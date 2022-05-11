طلاب أولى ثانوي: إجابات الاختيار من متعدد متشابهة.. و«المنصة اشتغلت»

أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أن أسئلة الامتحان المقالي مباشرة وسهلة ولا تشمل أي تعقيد، وأنهم استفادوا من ورقة المفاهيم التي تم تسليمها لهم مع ورقة الأسئلة، موضحين أنهم استفادوا من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، مثل بنك المعرفة المصري ومنصة حصص مصر التعليمية.

وأضاف الطلاب لـ«الوطن»، أن الأسئلة المقالية جاءت من المقرر الدراسي، والتعبير جاء عن جشع التجار، مشيرين إلى أن جميع الأسئلة جاءت من أجزاء مختلفة من المقرر الدراسي ولا تشمل أي أسئلة خارج المقرر.

أما عن الأسئلة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد، أكد طلاب الصف الأول الثانوي، أن الامتحان الإلكتروني الذي عقد على جهاز التابلت يحتاج إلى تفكير وفهم شديدين، موضحين أن جميع إجابات الاختيار من متعدد متشابهة وأقرب للصواب.

ونوه الطلاب إلى أن كل سؤال له أربعة اختيارات وجميعهم أقرب للصواب، موضحين أن هذه النوعية من الأسئلة تحتاج إلى درجة عالية من التفكير والفهم، وخاصة جزء النحو والقراءة المتحررة.

أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين

وفي سياق متصل، أكد الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أنها تفقدت عدد من اللجان الامتحانية، وتأكدت من تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان دون أي معوقات، موضحة أن أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضافت «راندا»، أن الوزارة قررت تسليم كل طالب ورقة مفاهيم لمساعدته في كيفية حل الأسئلة خاضة الموضوعية، موضحة أن هذه الورقة تساعد الطالب في الوصول إلى فكرة السؤال، ومن ثم يمكنه الإجابة عليه مباشرة.

ووجهت الدكتورة راندا شاهين، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة التنسيق الكامل مع المدارس للوقوف على تمكن الطلاب من الدخول لمنصة الامتحان الإلكتروني على جهاز التابلت، ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الامتحانية.

«سلومة»: عدد كبير من الطلاب تمكن من الدخول على منصة الامتحان

من جانبها، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن امتحانات الصف الأول الثانوي سارت بصورة منتظمة، موضحاً أن عددا كبيرا من الطلاب تمكن من الدخول على منصة الامتحان الإلكترونية، وقررت المديرية تجهيز عدد من أجهزة التابلت لتسليمها لأي طالب واجه مشكلة في الدخول على منصة الامتحان.

وقال أشرف سلومة، إنه حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، فإن طالب الصف الأول أو الثاني الثانوي الذي يغيب عن أداء الامتحان الورقي لا يحق له دخول الامتحان الإلكتروني، لأن الامتحان الورقي والإلكتروني امتحان واحد.

ولفت إلى أنه غير مسموح لأي طالب بالكتابة على ورقة المفاهيم أو أخذها معه عقب الانتهاء من الامتحان، موضحاً أن هناك طلابا يؤدون الامتحانات خلال فترة مسائية وعلى أساس ذلك تقرر عدم السماح للطلاب بأخذ ورقة المفاهيم عقب الانتهاء من الامتحان.