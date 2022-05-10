عميد إعلام القاهرة: مسلسل الاختيار سيظل وثيقة هامة في ذاكرة المصريين

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنّ تنظيم الكلية ندوة حول الدراما وبناء الوعي الوطني تعد ندوة متميزة تتناول عنصرا هاما من عناصر بناء الوعي والإدراك وهي الدراما التي تحظى بقيمة وتأثير كبير في نشر ثقافة المعرفة بالبطولات والأحداث والقضايا الوطنية.

مصر رائدة في الدراما على المستوى العربي

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى في كلمتها خلال الندوة بمقر قاعة المؤتمرات بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، أن مصر كانت رائدة في هذا النوع من الدراما ورائدة في الدراما على المستوى العربي ولديها القدرة على التأثير لكونها تستخدم كثير من العناصر والتقنيات الحديثة للتوثيق: «نبني ذاكرة الأمة من خلال أعمال درامية تقدم الدور الوطني الملموس».

وتابعت الدكتورة هويدا مصطفى أن نجاح الدراما التوثيقية يؤثر على شباب مصر لأنهم يتفاعلون معها وسبق وأن أحدث فيلم الممر تفاعلا كبير وخلق وعي لدى الجمهور بالأحداث الوطنية، وهنا يكمن الوعي الحقيقي لكتاب وصناع الدراما في قضايا ذات صقل مثل قضية مكافحة الإرهاب ويجب أن نعيد صياغة تفكيرنا بتقنيات جديدة لمواجهة هذه القضية المستمرة والتي ستظل مستمرة ويجب أن نكون قادرين على مواجهة هذه الأحداث.

اكتشاف سبل بناء الوعي من خلال الدراما لتحقيق التأثير المطلوب

واستطردت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة: «نعمل على اكتشاف سبل بناء الوعي من خلال الدراما ولازال تأثير مسلسل الاختيار بمواسمه الثلاثة وسيظل وثيقة مهمة في حياة مصر وذاكرة الدولة المصرية».

يذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة، نظمت اليوم الأربعاء ندوة نقاشية حول الدراما وبناء الوعي الوطني، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون تنمية وخدمة المجتمع والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة والدكتور مزان جنيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وانطلقت فعاليات الندوة بالسلام الوطني وأذاعت الكلية فيلما تسجيليا عن مشاهد للدراما التي جسدت الوعي الوطني مثل مسلسل جمعة الشوان ورأفت الهجان، ومسلسل السقوط في بئر الخيانة ومسلسل الثعلب، ومسلسل الحفار، ومسلسل كرب الجواسيس، ومسلسل العميل 1001، ومسلسل الصفعة، ومسلسل العائدون، ومسلسل الاختيار ومواسمه الثلاثة.