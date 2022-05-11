بريد الوطن.. عادات صحية قديمة غابت عن أولادنا

كان لدى آبائنا وأجدادنا الكثير من العادات والتقاليد الصحية الجميلة التى اختفت للأسف، والتى منها المنديل القماش المحلاوى، الذى لم يكن يفارق بدل وملابس الآباء والأجداد، كإحدى أهم أدوات النظافة الشخصية لهم، أيضاً وجود عدة الحلاقة الخاصة يستخدمها الرجال فى المنزل، بدلاً من الذهاب المتكرّر للحلاق، ومنع تعدّد تداول أدوات الحلاقة مع الآخرين، ونتذكر أمهاتنا اللاتى كانت الواحدة منهن تقوم بغلى الملابس، خاصة البيضاء منها قبل غسلها، لقتل أى بكتيريا أو فيروسات متعلقة بها، والاهتمام بارتداء الملابس القطنية التى تساعد الجسم فى الحفاظ على درجة حرارة معتدلة وحمايته من ملوثات البيئة المضرّة للجلد، كما اهتمّت أمهاتنا أيضاً بالتهوية المستمرة للمنزل والحرص على دخول أشعة الشمس بالداخل لفائدتها العظيمة.

ومن أهم تلك التقاليد الصحية كان الانتظام فى طهى وإعداد الطعام بالبيت، فلم تكن ظاهرة المأكولات الجاهزة قد غزت البيوت، فللطعام الطازج فوائد صحية وطبية كثيرة لا تُعد ولا تُحصى فى الوقاية، كما تضمن تجنّب المخاطر الكثيرة لمأكولات التيك أواى.

جميع تلك العادات والتقاليد الصحية تساعد قبل أى وقت مضى فى الوقاية من الأمراض، والعدوى، وتساعد على السلامة الصحية، والنظافة الشخصية، والمحافظة على البيئة من التلوث.

د. أحمد محمد جمعة - مدير المساعدة القانونية بمحكمة السويس الابتدائية

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