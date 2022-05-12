سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-5-2022 في محلات الصاغة

أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، وتصدّرت أخباره تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الفترة القليلة الماضية، بعد أن أعلنت إحدى الشركات المصنعة للمشغولات الذهبية، وقف البيع أو الشراء في السوق بعد ارتفاع أسعاره، وهو ما نفته الغرفة التجارية بالقاهرة.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس الموافق 12 مايو، والتي جاء كالتالي:

أسعار الذهب

واختلفت أسعار الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية اليوم الخميس وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس ليسجل نحو 986 جنيهًا للبيع و1,003 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس إلى 1,150 جنيه للبيع و1,170 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليصل إلى 1,314 جنيه فيما سجل سعر 1,337 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر شراء الجنيه الذهب إلى 9,200 جنيه للشراء ونحو 9,360 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وتباينت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الخميس 12 مايو، إذ سجّلت أسعار الذهب في أسواق المال الأسعار الآتية:

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء لنحو 840.06 جنيه، بما يعادل 45.44 دولار.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 980.07 جنيه، بما يعادل 53.01 دولار.

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,120 جنيه، بما يعادل 60.58 دولار.

- وسجّل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7,841 جنيه، بما يعادل 424.08 دولار.