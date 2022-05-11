أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 1185 جنيها

عاود سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم، وذلك عقب تسجيله انخفاضا طفيفا صباح اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، إذ يشهد تذبذبا في سعره ما بين انخفاض وارتفاع بسبب تباين عملية العرض والطلب.

سعر جرام الذهب اليوم

ووفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب، منذ قليل، فإن سعر جرام الذهب اليوم سجل ارتفاعا بلغت قيمته 15 جنيها في منتصف التعاملات، مقارنة بأسعار صباح اليوم الأربعاء، حيث جاءت الأسعار بعد ظهر الأربعاء كالتالي:

عيار 18 سجل سعر الجرام 1016جنيها.

عيار 21 سجل سعر الجرام 1185 جنيها.

عيار 24 سجل سعر الجرام 1354 جنيها.

سعر الأوقية 1850 دولارا.

وكانت أسعار الذهب صباح اليوم، أقل 5 جنيهات في الجرام، حيث جاءت الأسعار صباح الأربعاء كالتالي:

عيار 18 سجل سعر الجرام 1007 جنيهات.

عيار 21 سجل سعر الجرام 1175 جنيها.

عيار 24 سجل سعر الجرام 1343 جنيها.

سعر الأوقية 1851 دولارا.

أسباب تذبذب أسعار الذهب على مدار الساعة

وتباينت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وارتفع السعر محليا بالرغم من انخفاضه عالميا، الأمر الذي أرجعه الخبراء والمختصون إلى زيادة العرض والطلب خاصة مع إقبال المواطنين والمؤسسات على شراء الذهب من أجل الادخال والاستثمار فيه خاصة مع اقتراب سعر الجرام من 1200 جنيه هذا العام مقارنة بسعره العام الماضي، حيث كان يسجل الجرام 700 جنيه فقط.