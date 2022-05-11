تقرير: توقعات بانخفاض أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة

قالت مؤسسة «جولد إيرا»، المتخصصة في أبحاث الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في غضون 3 أشهر حيث استمر ارتفاع الدولار، وأدى إلى كبح جماح السبائك بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الشهرية والتي قد يكون لها تأثيرا على موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف التقرير أن المتعاملين في الأسواق يتوقعون إظهار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين تراجعاً حاداً في النمو الشهري وتهدأ إلى 2.0% في أبريل من2.1% في الشهر السابق بزيادة سنوية بنسبة 1.8%.

ويقول بنك جولدمان ساكس بأن الإشارات المتعددة تشير إلى تباطؤ قياسات التضخم الرئيسية: «للمرة الأولى منذ أن بدأ ارتفاع الأسعار في أوائل عام 2021، قمنا بمراجعة توقعاتنا الأساسية لنهاية عام 2022 لتقليل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بدلًا من ارتفاعها ونحن الآن أكثر ثقة في أن كل من التضخم الرئيسي والأساسي، بلغ ذروته على أساس سنوي».

وأضافت المؤسسة أنها تنظر إلى الانكماش بنسبة 5.3% في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وتوسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 7.5 ٪في عام 2021 ونما بأسرع وتيرة له منذ عام 1982 والربع الأول من عام 2022 حدث انكماش بمقدار 4.1 %، ونشاهد بأن التضخم نما بشكل أسرع حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مؤشر تضخم أمريكي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 8.5 ٪في العام حتى ديسمبر و6.6 ٪في 12 شهرا.

وأشارت إلى أن معدل تحمل بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم هو 2 ٪فقط سنويًا ومن ثم فإن هدفه هو الحصول على معدل محايد يتراوح بين 0.2 و5.2 ٪.

هبوط سعر الأونصة إلى 1852 دولار

وتوقعت المؤسسة أن سعر الذهب للأونصة إلى مستويات 1900 وقد تكون رؤيتنا المستقبلية أن تهبط الأونصة إلى مستويات 1830- 1825 ومن ثم نتوقع أن تبدأ بعض الارتفاعات إلى مستويات1960 ومن ثم إلى مستويات 1975 والتي في حال إغلاقها نتوقع أن تصل إلى مستويات 1900.