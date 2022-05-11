كيف يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار الذهب العالمية؟.. خبير يجيب

واصلت أسعار الذهب، الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم تخلي المعدن عن بعض مكاسبه الصباحية، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.

ارتفاع الأسعار

ارتفع أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.94٪ عند 1855.47 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4٪ إلى 1848.4 دولار للأوقية.

مؤشر الدولار الأمريكي

وارتفع مؤشر الدولار ليتداول مستوى عند 104.08؛ فيما كان يتداول على انخفاض في وقت سابق من تعاملات اليوم، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، مع تعزيز الدولار الذي يتم تسعير الذهب به.

التضخم يرتفع في الولايات المتحدة

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس يتم متابعته على نطاق واسع للتضخم، بنسبة 8.3٪ في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما كانت توقعات الاقتصاديون تشير إلى ارتفاع التضخم بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي، ويمثل ذلك انخفاضًا طفيفًا عن ذروة مارس، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى منذ صيف عام 1982، وفقاً لـCNBC.

ارتفاع التضخم يؤثر على الذهب

قال هان تان، كبير محللي السوق في Exinity: «إذا ظهر أن التضخم في الولايات المتحدة يرتفع باستمرار، فقد يعقب ذلك ذلك تراجعًا سريعا للذهب أدنى من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم» وفقاً لـCNBC.

وأضاف تان: «بشكل عام لم يكن الذهب استثمارًا سيئًا، فالاحتفاظ بالذهب بهدف الاستثمار يعد أفضل من ناسداك أو بيتكوين».

الذهب تحوط من التضخم

في حين يُنظر إلى الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة وتحوط من التضخم، في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، إلا أنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل، وارتفاع التضخم مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وعزز مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، حججهم بشأن أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة منذ التسعينيات على الأقل لمكافحة التضخم.