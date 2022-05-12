النطق بالحكم على المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة» بعد قليل

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على 36 متهما في قضية «فض اعتصام رابعة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

المحكمة تستمع لأقوال عدد من الشهود

وخلال الجلسة الماضية التي أجلتها المحكمة، لليوم الخميس، للنطق بالحكم على المتهمين، كانت قد استمعت لأقوال عدد من الشهود الذين أكدوا أنه بعد صدور قرار من النائب العام وقت حدوث الواقعة، أمر بضبط الجرائم كافة التي تتم داخل اعتصام رابعة العدوية، وجرى ضبط المتهمين الذين كانوا يتخفون وسط المعتصمين ويحملون أنواع الأسلحة كافة، الذين تسببوا في حدوث وفيات في الساعة الأولى من فض الاعتصام وسقوط عدد من الشهداء من الضباط بسبب إطلاق النار عليهم.

وجرى القبض على المتهمين، ووجهت لهم النيابة العامة عدة اتهامات من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار، والترصد للمواطنين أثناء فض قوات الشرطة التجمهر بالميدان، فضلا عن إدارة تجمهر مسلح والاشتراك فيه، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل.

وجاء في أوراق القضية، بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهمين، وإحالتهم إلى محكمة الحنايات، أنهم دبروا تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

قيادة عصابة هاجمت سكان قاطني محيط ميدان النهضة

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين تولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم.

ونفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة، باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة وإحالتهم للمحاكمة.