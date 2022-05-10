إصابة «أمين عام» حلف الناتو بفيروس كورونا

أصيب أمين عام حلف الشمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتنبرج، بفيروس كورونا حسبما أفادت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كورونا يصيب أمين أكبر حلف عسكري

ومن المعروف أن حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، الذي أصيب أمينه العام بفيروس كورونا، هو أكبر وأقوى حلف عسكري على مستوى العالم، حيث يضم حاليا 30 دولة، وسط توقعات بانضمام المزيد من الدول إليه.

ويخوض الحلف صراعا غير مباشر حاليا مع روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، والتي كان رغبة أوكرانيا في الانضمام إليها أحد أسباب شن روسيا هجوما عليها.

أمين الناتو تصدر واجهة الصراع بين الحلف وروسيا

منذ ما قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تصدر أمين عام حلف الشمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتنبرج، واجهة الصراع مع بين الحلف وروسيا، عبر عديد من التصريحات والمؤتمرات الصحفية.