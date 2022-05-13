أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13-5-2022

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار العملات المختلفة، سواء كان المهتمون بالاستثمار أو الأخبار الاقتصادية أو الراغبون في معرفة تطورات الأسعار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة.

وتقدم «الوطن» أسعار العملات مثل الدولار واليورو والجنيه إسترليني والريال سعودي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة وذلك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الإماراتية سعر 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه في بنك مصر، وفي البنك التجاري الدولي سجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر22.51 جنيه للشراء، ونحو 22.79 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الاسترليني نحو 22.51 جنيه للشراء، 22.79 للبيع، كما سجّل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.59 جنيه للشراء، و22.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.91 جنيه للبيع، و4.88 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.90 جنيه للبيع، و4.88 جنيه للشراء، وسجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.90 جنيه للبيع، و4.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.4 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.4 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.26 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو 19.39 جنيه للبيع مقابل 19.21 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.42 جنيه للشراء مقابل 19.55 للبيع.