سعر الدولار اليوم الجمعة 13-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم المستثمرون ومتابعو الأخبار الاقتصادية بمعرفة سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، خاصة بعد التغييرات التي طرأت عليه في الشهور الماضية بعد الأزمة الأوكرانية الروسية.

وفي إطار الاهتمام بمتابعة سعر الدولار في البنوك نستعرض الأسعار في بنك مصر والأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وغيرها وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء سعر الدولار في البنك المركزي بسعر 18.32 جنيه للشراء و18.41 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.4 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وفي بنك المصرف المتحد سجل سعر الدولار نحو 18.33 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 18.4 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجّل سعر الدولار 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.35 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار سعر 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.35 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.35 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع و18.50 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.