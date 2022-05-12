«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على محافظات مصر.. والقاهرة تصل لـ30

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن جميع محافظات مصر تتأثر اليوم بكتلة هوائية ساخنة، قادمة من الشرق، وتحديدًا صحراء شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي لارتفاع درجات الحرارة على جميع محافظات ومدن الجمهورية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود توقعات بنشاط للرياح الشمالية الشرقية على جميع أنحاء مدن ومحافظات الجمهورية، وستتراوح سرعتها بين 35 و45 كم في الساعة، ونشاط الرياح هذا ما سيعمل على تلطيف الأجواء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

«غانم»: طقس حار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري

وتابعت «غانم» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الطقس سيكون حارًا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط سيناء، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأشارت «غانم»، إلى وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة مع بداية فترات الليل، خاصة على السواحل الشمالية، وأقصى السواحل الغربية من البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار متفرقة بين خفيفة ومتوسطة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12-5-2022 في مصر على النحو التالي:

القاهرة 30 21

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 28 19

طنطا 30 20

شبين الكوم 31 20

دمنهور 28 19

بلطيم 26 17

مطروح 22 17

السلوم 23 16

سيوة 28 17

بورسعيد 24 16

دمياط 24 19

الزقازيق 31 20

المنصورة 30 19

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 19

العريش 25 18

رفح 24 19

رأس سدر 32 18

نخل 28 11

نويبع 32 21

طابا 31 20

كاترين 28 12

الطور 32 19

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 23

مرسى علم 35 24

الفيوم 31 19

بني سويف 31 20

المنيا 34 20

أسيوط 36 22

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 40 24

أبو سمبل 40 24

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 35 20

أبو رماد 34 20

حلايب 32 21

رأس حدربة 32 22